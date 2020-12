Begleitung zum Singen am Tannenbaum

Das Schöne am Corona-Advent ist: Es gibt keine Dauerberieselung mit „Süßer die Glocken“ oder „White Christmas“ auf Straßen und Plätzen. In der Gothaer Fußgängerzone hat während der zurückliegenden Tage nur mal ein Leierkasten-Mann aufgedreht, hat ab und an ein Bariton nonstop bekannte Weisen gesungen und dazu Akkordeon gespielt.

Jetzt ist es ganz still.

Singen ist nur im Freien, in Kirchen einzeln oder mit riesigem Abstand erlaubt. Selbst zum Orgelspiel schweigt die Gemeinde bei „Tochter Zion“ oder summt höchstens innerlich mit.

Doch Weihnachten ohne Singen ist wie Hochsommer ohne Schwimmen im See oder Freibad. Am Weihnachtsbaum braucht aber niemand auf das Singen von „Oh Tannenbaum“ oder „Leise rieselt der Schnee“ zu verzichten, auch wenn wieder einmal eine grüne Weihnacht vorhergesagt ist. Kantoren des Kirchenkreises Gotha haben dazu Musik an verschiedenen Orgeln in und um Gotha eingespielt. Sie lässt sich per Mausklick ins Haus holen: www.kirchenkreis-gotha.de

Weil viele mit deutscher Zunge höchstens die ersten Strophen kennen, empfiehlt Christian Schaube, Pfarrer in Neufrankenroda, Texte im Internet zu lesen. Ein Gesangbuch im Haus ist zum frommen Wunsch geworden.