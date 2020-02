Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei einer kirchlichen Diskussion ist immer Gott im Spiel

Haben Sie schon gehört? Ein Gottesdienst mit einer interessanten Predigt und berührender Musik fand am letzten Sonntag statt. Wo? In mehreren Kirchen in Gotha und in den Kirchen drum herum. Ein Vortrag über eine Reise nach Bali steht im Gemeindehaus in Ballstädt an. Und die Konfirmanden bereiten sich auf ihr großes Fest vor – mit viel Spaß und mit großer Ernsthaftigkeit.

In den christlichen Kirchengemeinden ist was los. Menschen holen sich Lebensberatung und Trost. Andere diskutieren darüber, was Christen zur Verbesserung des Zusammenlebens vor Ort, in Deutschland oder in der Welt beitragen können. Forderungen an Politiker und die Mitmenschen werden ebenso formuliert wie Forderungen an die Kirche und ihre Mitglieder. Menschen wird geholfen oder es wird Hilfe organisiert. Es wird gesungen und musiziert. Es wird gelehrt und gelernt.

Streit und Diskussionen sprechen für Lebendigkeit der Kirche

Haben Sie schon gehört? Es gibt Streit in der Kirche um die Ausrichtung der Arbeit. Die Reduzierung von Pfarrstellen ist nur schwer zu organisieren. Die politischen Entscheidungen in Erfurt werden diskutiert und die Frage bleibt, welche unserer Erfahrungen als Christen eine gute Orientierung für die Bewertung ist.

Da ist was los in der Kirche. Christen streiten und plötzlich ist Aufmerksamkeit für sie da, vielleicht auch Schadenfreude. Für mich ist auch am Streit zu erkennen, wie lebendig die Kirche ist und ich bin gespannt, wie wir Christen die strittigen Fragen klären.

Wenn Sie uns besuchen, werden Sie erfahren, dass alles, was das Menschsein ausmacht, auch in der Kirche stattfindet. Christen freuen sich über gelungene Begegnungen und Veranstaltungen. Christen sind auch mal enttäuscht voneinander oder über die Dinge, die sich gerade ereignen. Die Kirche hat oft eine ganz weltliche Anmutung. Das erstaunt und provoziert die Frage, wodurch sie denn als Kirche zu erkennen ist.

Gott als verlässlicher Begleiter

Meine Antwort auf diese Frage ist vielleicht auch enttäuschend. Der einzige Unterschied zwischen den weltlichen Versammlungen und der Versammlung der christlichen Gemeinde ist, dass in der Kirche Fragen nicht aus sich selbst heraus beantwortet werden und auch Probleme nicht aus sich selbst heraus gelöst werden. Immer ist Gott mit im Spiel. Deswegen ist uns Christen das gemeinsame Feiern des Gottesdienstes wichtig, deswegen wird gebetet und deswegen bitten wir Gott um seinen Segen. In unserer mehrere Tausend Jahre währenden Geschichte haben wir erfahren, dass Gott ein verlässlicher Begleiter für uns ist.

Das können Sie auch erfahren. Sie sind eingeladen, am Sonntag zu einem der Gottesdienste mit einer interessanten Predigt, mit berührender Musik und zum Austausch über die wichtigen Fragen der Gegenwart zu kommen. Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Ihr Gemeindepädagoge Frieder Aechtner, Pfarrer im Kirchenkreis Gotha.