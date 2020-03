Bei Verkehrsunfällen und Freibad-Rettungsaktion zur Stelle

Schwere Unfälle auf der Bahnhofskreuzung, ein umgestürzter 40-Tonner mit Obst auf der Strecke Luisenthal-Oberhof, Schlamm abpumpen im Freibad Wölfis. Dazu 36 Löscheinsätze, unter anderem bei Waldbränden im Ilmkreis, und jede Menge anderer Hilfeleistungen. Ein bewegtes Jahr liegt hinter Ohrdrufs freiwilligen Feuerwehrleuten.

Insgesamt 237-mal sind sie vergangenes Jahr wegen Rettungsaktionen ausgerückt. Im Schnitt alle eineinhalb Tage ein Einsatz, stellt Wehrleiter René Eisentraut fest, als er zur Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins Ohrdruf Bilanz zieht. An derartig viele Einsätze in einem Jahr könne er sich nicht erinnern, sagt der Stadtbrandmeister, der jetzt seit 25 Jahren bei den Ohrdrufern Feuerwehrleuten seinen Mann steht. Dafür ist er zur Jahreshauptversammlung mit Torsten Kießig und Mario Bissendorf, beide ebenfalls seit zweieinhalb Jahrzehnten bei der Stützpunktwehr aktiv, geehrt worden. André Scheidler bekam am Freitagabend die Auszeichnung aus dem vergangenen Jahr nachgereicht.

Befördert, von rechts: Sebastian Seiler, Maximillian Willing, Sina Reithel. Foto: Wieland Fischer

Der Umfang der Aufgaben und Einsätze habe sich von Jahr zu Jahr gesteigert, stellt Eisentraut fest. Zum Glück könne die Stützpunktwehr auf eine schlagkräftige Truppe bauen. Aktuell gehören 51 Männer und Frauen der Einsatzabteilung an. Mit den Feuerwehrleuten der Ortsteile Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis ist sie gar 120 Männer/Frauen stark.

Immer wieder werden sie zur Bahnhofskreuzung/ Bundesstraße 247 in Ohrdruf gerufen. So bald dort die Ampel aussteige, komme es auf der viel frequentierten Kreuzung zu einem Unfall. „Da kann man fast die Uhr danach stellen“, sagt Eisentraut.

Mitunter müssen Ohrdrufs freiwillige Feuerwehrleute mehrmals am Tag ausrücken. So geschehen im Oktober, als ein Lastzug mit Obst in einer Kurve zwischen Oberhof und Luisenthal umgekippt war. Kaum geborgen, ging es in die in die entgegengesetzte Richtung, um ebenfalls auf der B 247 bei Schwabhausen nach einem Verkehrsunfall zwei eingeklemmte Personen zu retten.

Die Stützpunktwehren stünden vor großen Herausforderungen, weiß Kreisbeigeordneter Thomas Fröhlich (CDU), selbst ein gestandener Feuerwehrmann.

Ehrung für zehn Jahre Dienst in der Feuerwehr, von rechts: Chris Machts und Erik Saliger. Foto: Wieland Fischer

Die Stadt Ohrdruf könne sich auf ihre starke Feuerwehr verlassen, lobt Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) die Truppe. Nachhaltig ist ihm in Erinnerung geblieben, wie die Feuerwehrleute in Rekordzeit das Freibad in Wölfis geleert, gereinigt und den Schieber zum Befüllen mit Frischwasser wieder geschlossen hatten, nachdem das Becken wegen Starkregens kurz vor der Saisoneröffnung im Mai 2019 mit Schmutzwasser überflutet worden war. Die Feuerwehrleute zeigten vorbildlich, wie Zusammenarbeit über Ortsgrenzen funktioniere.

Ohrdrufs Wehr betreibe eine rührige Nachwuchsarbeit, berichtet Tobias Scheunemann. Stolz könne er sagen, dass die Ausbildung von den derzeit 42 Kindern und Jugendlichen gut angenommen werde. Aus deren Reihen sind jetzt Cedrik Saliger und Nikolas Harbarth in die Einsatzabteilung aufgenommen worden, Karina Loh und Christopher Kiebert als weitere Anwärter.

Sebastian Groß hat wegen Arbeitsbelastung den Vorsitz des Feuerwehrvereins niedergelegt. Marcel Wieczoreck ist zum Nachfolger gewählt worden, als Stellvertreterin Anja Triebel. Bis zur turnusgemäßen Wahl führen sie den 97 Mitglieder zählenden Verein plus 42 Kinder und Jugendliche kommissarisch.