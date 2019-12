Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benefiz mit Jazz

Am Samstag, dem 18. Januar, treten im Pub The Londoner in der Parkstraße 15 die Gothaer Stadtmusikanten auf. Der Swing- und Jazzband gehört auch der ehemalige Gothaer Bürgermeister und Bau-Dezernent Klaus Schmitz-Gielsdorf an, der inzwischen an der Bauhaus-Uni Weimar lehrt und sich sehr auf das Konzert an alter Wirkungsstätte freut.

Der Erlös des Abends kommt dem Kinderhospiz Tambach-Dietharz zugute, teilt die Band mit. Es spielen Stefan Klatt (Klavier und Akkordeon), Günther Pambor (Bass), Bodo Baumgartl (Drums), Robby Scheidt (Gesang und Saxophon). Schmitz-Gielsdorf singt, spielt Gitarre und Posaune.

Karten für zwölf Euro gibt es nur an der Abendkasse. Höhere Spenden erwünscht. Einlass ab 19 Uhr.