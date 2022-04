Benefizkonzert in Ingersleben

Ingersleben. Musikanten aus Nesse-Apfelstädt und anderen Orten spielen für die humanitäre Ukrainehilfe.

In der Kirche Ingersleben trifft am Sonntag, 24. April, Orgel auf E-Piano, Gesang, Violine, Viola und Querflöte. Mit einem Benefizkonzert wollen junge und gestandene Musikanten der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, aus Wandersleben, Erfurt und Weimar die Ukrainehilfe in Orten des Landkreises Gotha unterstützen. Das Konzert beginnt 15 Uhr, so Organisator Arndt Steinke. Der Eintritt ist frei. Es werde um Spende für die humanitäre Ukrainehilfe gebeten.