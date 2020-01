Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung im Kreis Gotha: Gesunde Vorsätze für 2020

Der Jahresanfang ist der Zeit, in der sich viele Menschen Ziele für die kommenden Monate setzen. Mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, mit dem Rauchen aufzuhören sind nur einige Vorsätze, die bei Hindernissen allzu schnell über Bord geworfen werden. Welche Ziele realistisch sind und wie diese 2020 effektiv umgesetzt werden können, darüber informieren Ärzte am Donnerstag, 9. Januar, telefonisch. Von 8 bis 20 Uhr beraten die Gesundheitsexperten etwa darüber, was bei der Umsetzung von Vorsätzen mit Vorerkrankungen zu beachten ist. Kunden aller Krankenkasse können sich an dem Beratungsangebot beteiligen, das die DAK Gesundheit anbietet.

Kostenlose Beratung am Donnerstag, 9. Januar, 8 bis 20 Uhr unter Telefon 0800/11 11 841