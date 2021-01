Berauscht im unangemeldeten Auto durch Georgenthal

Ein Fahrer den die Polizei am Mittwoch in Georgenthal erwischte hatte nicht nur Alkohol intus.

Goergenthal. Ernüchternd war am frühen Mittwochmorgen für einen 41-Jährigen in Georgenthal die Begegnung mit der Polizei. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kurvte der Mann mit einem Peugeot durch den Ort. Als ihn die Beamten gegen 2 Uhr kontrollierten, pustete er ihnen 2,1 Promille ins Testgerät. Überdies schlug ein Drogenvortest an. Darüber hinaus war sein Peugeot nicht zugelassen. Der Mann musste zur Blutprobe und hat nun für seine Deliktsammlung ein Ermittlungsverfahren am Hals.