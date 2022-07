Die Waltershäuser Hütte der Sektion Waltershausen-Gotha des Deutschen Alpenvereins liegt direkt am Rennsteig.

Bergfest an der Waltershäuser Hütte

Waltershausen. Die Tabarzer Blasmusikanten spielen am Rennsteig auf.

Ein Bergseefest richtet die Sektion Waltershausen-Gotha des Deutschen Alpenvereins an der Waltershäuser Hütte am Samstag, 9. Juli, aus. „Bei Bratwurst, Kuchen und diversen Getränken erwarten wir ein geselliges Treffen“, sagt Wolfgang Pietsch, Schatzmeister der Sektion. Das Hüttenteam heizt den Bratwurstrost ab 11 Uhr an, ab 13 Uhr sorgen die Tabarzer Blasmusikanten für den musikalischen Rahmen.

Die Hütte liegt direkt am Rennsteig, vom Parkplatz „Kleiner Inselsberg“ wird sie in Richtung Heuberghaus nach etwa 20 Minuten Fußmarsch erreicht. „Gegen ein paar Regentropfen oder zu viel Sonne haben wir aber auch ein Festzelt vor der Hütte stehen“, sagt Pietsch. „Wir sind überzeugt, das Bergfest wird für alle ein Erlebnis sein.“