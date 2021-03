Die Agentur für Arbeit in Gotha an der Schönen Aussicht.

Berufsberatung in Gotha per Telefon

Gotha. Einen Sprechtag per Telefon bietet die Gothaer Arbeitsagentur Erwachsenen an, die sich beruflich neu orientieren wollen.

Berufsberater der Thüringer Arbeitsagenturen, wie der in Gotha, bieten am 1. April einen Telefonsprechtag für Erwachsene an. Sie können von 9 bis 16 Uhr mit den Berufsberatern in Kontakt treten, um Unterstützung für ihre berufliche Orientierung zu erhalten.

„Wir spüren einen zunehmenden Beratungsbedarf bei den Beschäftigten in Fragen der beruflichen Weiterbildung. Die Pandemie hat vielen Menschen vor Augen geführt, wie wichtig berufliche Qualifizierung ist“, sagt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha. So habe in der Pandemiezeit gerade die Digitalisierung in den Unternehmen einen großen Sprung nach vorn gemacht, weiß Benad.

Sprechtag unter Tel.: (0361) 302 22 22.