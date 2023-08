Beschäftigte im Kreis Gotha im Schnitt fast einen Monat krank

Gotha. Gotha hat den dritthöchsten Wert in Thüringen. Eine Krankenkasse sieht mehrere Ursachen für den Anstieg.

Fast einen Monat lang krankgeschrieben waren Beschäftigte aus dem Kreis Gotha vergangenes Jahr im Schnitt. Nach Auswertungen der Barmer-Krankenkasse fehlten Beschäftigte durchschnittlich 29,8 Tage krankheitsbedingt im Job. Das ist der dritthöchste Wert in Thüringen, noch mehr Fehltage gab es nur im Wartburgkreis und im Kreis Hildburghausen (jeweils 30,2).

Hoher Krankenstand belastet die Wirtschaft

„Der hohe Krankenstand ist eine massive Belastung für die Wirtschaft in der Region“, sagt André Pfannschmidt, Geschäftsführer der Krankenkasse in Gotha. Jeder krankheitsbedingte Ausfall sei einer zu viel. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, damit sich die Situation ändert. Er und sein Team stünden den Unternehmen gern zur Seite, um die betriebliche Gesundheitsförderung gemeinsam zu stärken.

Gefragt sei aber auch jede und jeder einzelne, denn ein gesunder Lebensstil sei entscheidend für Lebensqualität bis ins hohe Alter. Gründe für den hohen Krankenstand seien vielseitig. Sicher spiele das vergleichsweise hohe Durchschnittsalter eine Rolle. Zudem habe die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einen gewissen Steigerungseffekt bei den gemeldeten Fehlzeiten gebracht.

Durch digitale Meldungen genauer Blick auf die Situation

Durch die seit Mitte 2022 digitalen Meldungen direkt von den Arztpraxen zur Krankenkasse biete sich ein genauerer und realistischerer Blick auf den Krankenstand. Zuvor sei besonders bei kurzen und akuten Erkrankungen manche Bescheinigung nicht bei den Kassen eingegangen. Dementsprechend sei der Krankenstand überall in Deutschland voriges Jahr massiv gestiegen, im Kreis Gotha um 28 Prozent, bundesweit sogar um 29 Prozent.

Auch die kleinteilige Wirtschaftsstruktur in der Region wirke sich auf die Statistik aus. Teils fehle es an betriebsmedizinischer Anbindung und in den überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen müsse das Thema Gesundheitsförderung noch stärker in den Fokus rücken.

Tarifliche Regelungen hätten Einfluss auf die Daten zum Krankenstand. In großen Unternehmen sei es üblich, dass Krankmeldungen erst ab dem dritten Fehltag ärztlich attestiert werden müssen.

Im Kreis Gotha sind laut der Krankenkasse voriges Jahr Atemwegsinfekte Hauptursache für Krankschreibungen gewesen. Im Schnitt sechs Fehltage wurden deswegen verzeichnet. Auf psychische Erkrankungen entfielen 5,5 Tage und auf Rückenleiden im Schnitt 5,3 Tage.