Über Geschenke freuten sich die Kinder und Jugendlichen, die in der Klostermühle in Schnepfenthal leben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bescherung in der Klostermühle

In großer Runde Pizza essen – diesen Wunsch konnten die Organisatoren des lebendigen Adventskalenders in Friedrichroda einer Jugendlichen aus der Klostermühle Schnepfenthal nicht ausschlagen. Und so gab es die Lieblingsspeise frisch aus dem Ofen, als die Geschenke, die mit der Aktion in der Adventszeit finanziert wurden, am Montag übergeben wurden.

Insgesamt sammelte der Friedrichrodaer Verein Wirstadt 1300 Euro, wie Franziska Zickler stolz verkündete. Mit dem Erlös der Spendenaktion konnten nun Herzenswünsche für die Heimbewohner finanziert werden: Unter anderem über Videospiele, ein Lego-Set, Borussia-Dortmund-Merchandise, Kochbücher freuten sich die Kinder und Jugendlichen. Dabei sei nicht immer leicht zu erraten gewesen, welche Geschenke die Bilder darstellen. Was sie sich wünschen, hatten die Heimbewohner zuvor gemalt. Hinter jedem Türchen, das im Dezember geöffnet wurde, steckte eines der Bilder. Den lebendigen Adventskalender gibt es in Friedrichroda seit 2012. Als Häuschen steht er dort Jahr für Jahr auf dem Marktplatz neben dem großen Weihnachtsbaum. Bei manchen Geschenkwünschen mussten die Wirstadt-Mitglieder kreativ werden. „Die Weltherrschaft“ wünschte sich ein Mädchen, ein anderes malte eine Meerjungfrau. Leer ging jedoch niemand aus, insbesondere wegen eines Wunsches: „Pizza für alle.“ Dafür war am Montagabend der Friedrichrodaer Grillmeister Don BBQ zur Klostermühle gekommen. Im Freien hatte er eine Kochstation mit Pizzaofen aufgebaut, an der die Kinder und Jugendlichen ihren Teig selbst belegen konnten. Auch der Kunstverein der Stadt, Unit, hatte sich an der Aktion beteiligt. In sechs Geschäften, die beim Wirstadt-Verein mitmachen, gab es gegen eine Spende von Unit gestaltete Weihnachtspostkarten. Coupons, die es dazu gab, bescherten den Käufern Preise wie einen Wellnesstag. Friedrichrodaer Gewerbetreibende hatten 24 solcher Gewinne im Gesamtwert von 1200 Euro beigesteuert. Wirstadt warb zusätzlich Spenden ein, die sie auch in Form von Bargeld an die Heimleitung übergaben.