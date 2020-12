Mit zwei Einsatzwagen waren die Feuerwehren von Neudietendorf und Kornhochheim in die Grundschule Neudietendorf angerückt, um Geschenke an Schüler wie Drittklässlerin Nele Wender-Krug (Mitte) zu verteilen. Über die Aktion freut sich Schulleiterin Katharina Ahrens (links).

Bescherung mit Blaulicht in Neudietendorf

Das Gesicht des Weihnachtsmanns verdeckte am Montagmorgen in Neudietendorf nicht nur ein langer weißer Bart, sondern auch ein Mundschutz. Trotz Pandemie, oder gerade weil dadurch die Vorfreude auf das Fest etwas kurz kommt, hatten die Feuerwehr Neudietendorf und der Feuerwehrverein eine vorfristige Bescherung für die Kinder der Gemeinde geplant. Mit zwei Einsatzfahrzeugen rückten sie zuerst auf dem Hof der Grundschule Neudietendorf an.