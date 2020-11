Besondere Angebote im Mehrgenerationenhaus Gotha

Das Mehrgenerationenhaus ist weiterhin geöffnet – mit angepassten Öffnungszeiten. Montags bis freitags von 9 bis 15.30 Uhr sind Second-Hand-Shop und Tauschen-Schenken-Regal und die Räume für Selbsthilfegruppen zugänglich. Dabei ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung unbedingt nötig.

Auch Gelbe Säcke werden weiterhin ausgegeben. Im Café werden täglich zwei Mittagsgerichte frisch zubereitet und in nachhaltigen Pfandbehältern verkauft – „seit kurzer Zeit sogar in drei Portionsgrößen – S, M, L“, wie das Team des Mehrgenerationenhauses mitteilt. Selbst gebackene Plätzchen gibt es in dekorativen Gläsern zu kaufen. Individuelle, handgefertigte Häkeltücher können ebenfalls erworben werden. Der Erlös diene der Finanzierung des Hauses mit seinen Projekten und helfe in dieser Zeit ganz besonders, das Finanzloch ein bisschen zu stopfen, heißt es.

Der Spielplatz im Innenhof des Gothaer Mehrgenerationenhauses ist montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet. „Wir haben noch ein ganz besonderes Angebot“, heißt es aus der Geschäftsleitung. „Unser Büro sucht ein Zahlengenie, das bei der Buchhaltung und bei Projekten in einem fröhlichen, bunten Team mitarbeiten möchte.“

Bewerbungen auf diese Stelle der Einrichtung gehen per E-Mail an: mgh-gotha@web.de.