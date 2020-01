Kreis Gotha: Besonderes Datum für Trauung im Februar kaum gefragt

Mit dem 20.2.20 steht uns dieses Jahr wieder ein besonderes Datum bevor. Anlässlich solcher scheinbar gut merkbarer Zahlenspiele – wie am 18.8.18, der auch noch auf einen Samstag fiel – ist der Andrang von Heiratswilligen meist groß. Grund genug, bei Standesämtern im Landkreis Gotha nachzufragen, ob auch der 20. Februar ein beliebtes Hochzeitsdatum ist.

In Waltershausen hat sich jeweils nur ein Paar für den 20. und den 22. Februar angemeldet, „alles im normalen Rahmen also“, sagt Ina Stapf, Leiterin des Standesamtes. „Dass nicht mehr los ist an diesen besonderen Daten, liegt aber auch an der Jahreszeit.“ Denn nach ihren Erfahrungen ist von Mai bis September Hoch-Zeit für Hochzeiten.

69 Paare gaben sich im vergangenen Jahr in Waltershausen das Ja-Wort, die meisten im Trauzimmer im Rathaus, einer historischen Bohlenstube. An ausgewählten Terminen sind aber auch Trauungen im Festsaal des Schlosses Tenneberg in Waltershausen möglich.

Birgit Börner, seit gut drei Jahren Standesbeamtin in Friedrichroda, hat noch keine Anmeldung für den 20. Februar – dafür aber eine für den Valentinstag, den 14. Februar. Das Standesamt Friedrichroda, das auch für Bad Tabarz zuständig ist, bietet interessante Orte fürs Ja-Wort. „Das Trauzimmer im Aussichtsturm auf dem Großen Inselsberg ist der Renner, wo Trauungen jetzt auch im Winter möglich sind. Gleich danach folgen Hochzeiten in der Marienglashöhle“, so Börner.

930 Meter über dem Meersspiegel heiraten

Mit 930 Metern Höhe über dem Meeresspiegel ist der Raum auf dem Inselsberg das höchst gelegene Trauzimmer Thüringens. Zudem gibt es ein Trauzimmer im Rathaus Friedrichroda, und es kann das Kukuna in Bad Tabarz genutzt werden. Trauungen in historischen Zügen der Thüringer Waldbahn seien dagegen kaum gefragt.

In Gotha wollen dieses Jahr am 20. Februar immerhin vier Paare heiraten. Alle vier Trauungen finden im Herzoglichen Museum statt – einer Alternative zum beliebten Trauzimmer im historischen Rathaus, das wegen der Hauptmarkt-Baustelle vor der Tür momentan nicht so attraktiv ist. Mit 257 Eheschließungen gab es in Gotha im vergangenen Jahr 57 Trauungen weniger als 2018.

In Ohrdruf traut sich bisher niemand, am 20.02. den Bund der Ehe zu schließen. Trauungen sind in Ohrdruf derzeit nur im Trauzimmer im Rathaus möglich, da das Schloss Ehrenstein noch saniert wird.

Bettina Post, Leiterin des Standesamtes Tambach-Dietharz, hat bisher ebenfalls keine Anmeldung für den 20. Februar. „Ich warte noch sehnsüchtig darauf, denn das ist doch ein schönes Datum zum Heiraten“, findet sie. Seit einem Jahr ist sie Standesbeamtin in Tambach-Dietharz, und bei ihr gab es vergangenes Jahr im Dezember die meisten Trauungen. „Mal sehen, wie sich das 2020 entwickelt.“

Bei Viola Hänsgen, Standesbeamtin der Nesse-Apfelstädt-Gemeinde in Neudietendorf, sieht es bisher mau aus mit Heiratswilligen am 20. Februar. „Das ist bei uns nicht die bevorzugte Zeit für Hochzeiten. Die beginnt erst im Mai.“ So habe sie für den 20.6.20, ein Samstag, etliche Termine fürs Ja-Wort im Trauzimmer des Hauses Drei Rosen in Neudietendorf vergeben.

Auf dem Steg am Hammerteich sollen Hochzeiten möglich sein

In Georgenthal waren besondere Daten für Hochzeiten zuletzt immer gefragt, „doch mein Kalender für Trauungen am 20.2.20 ist bisher leer“, sagt Nicole Stöbe, die Leiterin des Standesamtes. Sie hat seit dem 1. Januar ein größeres Einzugsgebiet, nachdem sich das Leinatal und die ehemaligen Orte der Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue – außer Emleben und Herrenhof, die aber mit verwaltet werden – zur Landgemeinde Georgenthal zusammengeschlossen haben.

Zuvor war das Standesamt Friedrichroda fürs Leinatal zuständig. „Allerdings muss man ja nicht in der eigenen Gemeinde heiraten“, macht Nicole Stöbe aufmerksam.

Aktuell können sich Paare in Georgenthal im Trauzimmer im Rathaus das Ja-Wort geben. Manche Heiratswillige warten aber wohl noch ein wenig und setzen lieber auf einen besonderen Ort statt auf ein spezielles Datum: auf den Steg am Hammerteich, der voraussichtlich in diesem Jahr gebaut werden soll.