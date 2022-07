Besser mit Abstand

Ralf Ehrlich über den Umgang mit der Maskenpflicht.

Nicht erst seit der Einführung des Neun-Euro-Tickets sitzen zunehmend Mitmenschen ohne Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein besonders hoher Anteil findet sich in der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha. Manchmal sind es bis zu einem Drittel der Passagiere, in den Regionalzügen sind es deutlich weniger. Vielleicht hängt das mit der Wahrscheinlichkeit zusammen, wie häufig mit Kontrollen der Fahrscheine zu rechnen ist.

Jetzt mag man von der Maskenpflicht halten, was man will, Vorschrift ist sie im Moment noch. Ich frage mich, was das für Menschen sind, die ohne Maske fahren. Meist sind es Jüngere. Sie sagen sich vielleicht, ihnen kann das Virus nichts anhaben. Oder sie bezweifeln den Nutzen der Maßnahme. Manche machen es vielleicht aus generellem jugendlichen Protest.

In einer Regionalbahn traf ich dieser Tage nach Betreten des Zuges gleich auf drei Unmaskierte. Ich fragte in die Runde, ob denn die Maskenpflicht schon aufgehoben sein. Einer zuckte mit den Schultern, ein anderer verwies auf weitere Passagiere ohne Maske. Der Dritte antwortete, es sei hier doch nicht so voll. Da war mir klar, diskutieren hilft nicht. Besser sucht man sich einen anderen Platz mit genügend Abstand.