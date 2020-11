Der Gothaer Tierpark hat trotz Teil-Lockdown geöffnet. Zu verdanken ist das der speziellen Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die das erlaubt. Nur die für Besucher begehbaren Tierhäuser und die Gaststätte bleiben geschlossen. Die Spielplätze auf dem Gelände sind weiterhin zugänglich – genau wie das Streichelgehege.

Doch die Ungewissheit war viele Tage groß. Nach den Beschlüssen von Bundeskanzlerin und Länderchefs am vergangenen Mittwoch hieß es zunächst, auch alle Freizeitparks müssten schließen. „Wir haben uns schon Sorgen gemacht und waren beinahe davon ausgegangen, dass wir schließen müssen. Erst als die Thüringer Verordnung am Samstagabend verfügbar war, konnten wir aufatmen“, sagt Anett Engelhardt, die Leiterin der Gothaer Tierparks. Denn anders als zum Beispiel in Sachsen ermöglicht Thüringen den Zoos das Öffnen ihrer Außenanlagen. „Bis dahin hatten wir viele Anrufer, die wissen wollten, wie es im November wird, aber wir konnten zunächst keine Auskunft geben, weil wir ja selbst keine Ahnung hatten“, so Engelhardt.

Die Tierpark-Chefin ist auch deshalb froh, weil die Eintrittsgelder wichtige Einnahmen für die Einrichtung sind, die zur Kultourstadt Gotha gehört. Bei der sechswöchigen Schließung während des ersten Lockdowns im Frühjahr waren bereits Verluste von etwa 64.000 Euro entstanden. Und auch weiterhin gelten Regeln wie Mindestabstand sowie separater Ein- und Ausgang aufs und vom Gelände.

Das Terrarienhaus kann im November nicht besucht werden, doch ansonsten ist der Tierpark Gotha für Besucher geöffnet. Foto: Lutz Ebhardt

Zu den Besuchern am Dienstag gehörten Marie Schönfeld mit Tochter Anni und Lisa Meyfarth mit Tochter Ida Emilia aus Eisenach. „Wir haben uns den Tag extra frei genommen, um wieder einmal in den Gothaer Tierpark zu kommen. Letzte Woche hatten wir dann Bedenken, dass daraus nichts werden könnte“, sagt Lisa Meyfarth. „Jetzt sind wir froh, dass geöffnet ist. Wir sind gern hier. Es ist nicht so weit von Eisenach, und auch für kleine Kinder ist die Runde gut zu laufen“, ergänzt Marie Schönfeld. Unterdessen bringt Stephanie Schultze, Vorsitzende des Tierpark-Fördervereins, Blumenzwiebeln in die Erde von verschiedenen Beeten und Blumenkästen. „Schließlich soll es im Frühjahr wieder schön blühen“, sagt sie. Auch sie zeigt sich erleichtert, dass der Tierpark geöffnet bleiben kann. „Schließlich wollen wir bald hier auch unseren Kalender mit Tier-Aufnahmen aus unserem Zoo anbieten“, sagt sie.

Die Gaststätte allerdings, die der Förderverein betreibt, darf vorerst bis zum 30. November keine Gäste mehr bewirten. Stephanie Schultze: „Das ist auch deshalb schade, weil wir wie andere Gastronomen funktionierende Hygienekonzepte entwickelt und angewendet haben.“

Ausfallen muss zudem der für den 7. November geplante Weinspaziergang im Tierpark Gotha. Die Veranstaltung wird laut Kultourstadt allerdings auf den 12. Dezember verschoben in der Hoffnung, dass die Thüringer Coronaschutz-Verordnung sie dann zulässt.

Der Tierpark Gotha hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist immer um 15.15 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier, für Kinder drei Euro, die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 14 Euro, für jedes weitere Kind einen Euro.