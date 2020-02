Besucherzahlen in den Gothaer Museen steigen wieder

Auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 2019 blickt die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha zurück. Auf der Jahrespressekonferenz am Donnerstag gab Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und einen Ausblick darauf, was 2020 alles passieren wird.

Größere Ausstellungen über einen längeren Zeitraum

Erfreulich sei für die Stiftung, dass sich die Besucherzahlen, die im Jahr 2018 enorm eingebrochen waren, deutlich erholt haben. Gerade in den Sommermonaten von April bis September kamen wieder mehr Besucher in die Museen der Stiftung. Trotzdem sei spürbar, dass in den Wintermonaten die Touristen aus dem Thüringer Wald fehlen.

Im Friedenstein wurden im vorigen Jahr 141.610 Besucher gezählt. 2018 waren es lediglich 133.970. Um die Zahlen weiter stabilisieren zu können, wurden Maßnahmen entwickelt, deren Umsetzung 2020 erfolgen soll. Angedacht sind größere Ausstellungen, die nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch in den Wintermonaten Besucher in das Schloss Friedenstein und das Herzogliche Museum locken sollen.

Besucherumfrage und neues Marketingkonzept

Ausgebaut werden auch die Angebote für Familien und interaktive Formate. Dagegen werde die Anzahl der Ausstellungen deutlich reduziert, um personelle und finanzielle Kapazitäten für die Projekte zur Verfügung zu haben, erklärt Stiftungspressesprecher Marco Karthe: „Wir haben bis 2025 viele große Ausstellungen geplant“.

Eine davon ist beispielsweise die Sonderausstellung über die Freimaurer im nächsten Jahr. Nach Aussage des Pressesprechers will die Stiftung in diesem Jahr eine Befragung von Besuchern und Nichtbesucher starten. Zudem wolle man mit der Stadtverwaltung und der Kultourstadt Gotha ein neues Tourismus- und Marketingkonzept erarbeiten.

Museumsvereine unterstützen Stiftung mit Spenden

Was wäre die Stiftung Schloss Friedenstein ohne ihre engagierten Fördervereine, wie der Freundeskreis Kunstsammlungen und die Museumslöwen. Beide unterstützten im vergangenen Jahr die Arbeit der Stiftung, organisierten Veranstaltungen oder halfen mit Spenden.

Für Timo Trümper, Direktor Wissenschaft und Sammlungen, ist die ehrenamtliche Hilfe der beiden Museumsvereine wichtig. So konnte die Sammlung mit Bauhaus-Ikonen von Marianne Brandt erweitert werden sowie ein Gemälde von Prinzessin Luise und eine Vase der Gothaer Freimaurerloge erworben werden.

Dinosaurier im Gothaer Barockschloss

Die große Jahreshauptausstellung in diesem Jahr widmet sich nach langer Zeit wieder den Sauriern. Aus diesem Grund hat die Stiftung 2020 zum „Sauri-Jahr“ ausgerufen. Unter dem Motto „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“ werden vom 17. Mai bis 24. Januar 2021 im Herzoglichen Museum die letzten 200 Jahre der Saurierforschung im Zeitraffer erklärt.

Neben Bildern und Modellen sollen auch echte Versteinerungen von Sauriern präsentiert werden, die größtenteils aus der eigenen geowissenschaftlichen Sammlung stammen. Mit dabei ist der Ursaurier vom Bromacker bei Tambach-Dietharz, der nach langer Zeit wieder in einer Ausstellung zu sehen sein wird.

Ausbau der musealen Digitalisierung

Wie Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke betonte, will man sich trotz derzeitiger Bauarbeiten im Westflügel des Schlosses neu orientieren. „Wir wollen uns neu aufstellen“, sagt er. Im nächsten Jahr soll das Dach am Westflügel fertig werden, dann geht es in den Innenräumen und der Weimargalerie weiter.

Wie der Stiftungsdirektor bestätigte, soll am 17. Februar in Erfurt ein neues Projekt in Angriff genommen werden, bei dem sich die Stiftung Schloss Friedenstein mit einbringen wird. Dabei handelt es sich um ein Digitalisierungszentrum, das aufgebaut werden soll. Dazu habe die Stiftung im vorigen Jahr mehr als 14 Millionen Euro Bundesmittel zugesichert bekommen. Diese sollen für den Aufbau eines Zentrums für die museale Digitalisierung in Thüringen genutzt werden. 442.000 Euro sind für dieses Jahr vorgesehen.