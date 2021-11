Betrüger-Paar stiehlt Geld aus Wohnung in Gotha

Gotha. Die Polizei beschreibt die beiden so.

Bereits am 14. November zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr betraten ein Mann und eine Frau in der Schumannstraße in Gotha ein Mehrfamilienhaus und klingelten an verschiedenen Wohnungstüren. Nach Öffnung der Wohnungstür hielt laut Polizei das unbekannte Paar Zettel hoch, auf welchem sinngemäß stand "Ich bin arm, habe ein Kind und bitte um Euro".

Ein Hausbewohner gewährte den unbekannten Personen Eintritt. Während der unbekannte Mann den Senior auf dem Balkon ablenkte, entwendete die unbekannte Frau ca. 400 Euro aus seinem Schlafzimmer. Andere Hausbewohner hatten die Wohnungstür sofort wieder geschlossen. Der Mann soll ca. 160 cm groß gewesen, zwischen 25 - 30 Jahre alt, dunkle, kurze Haare und dunkel gekleidet gewesen sein. Er trug eine Kopfbedeckung. Die Frau soll ca. 165 cm groß, lange und streng nach hinten gebundene, dunkle Haare gehabt und mit einer beigen Jacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei geht davon aus, dass sich Ähnliches auch in der Hützelsgasse in Gotha zugetragen haben könnte. Es werden dringend Zeugen gesucht, welche Angaben über derartige Sachverhalte bzw. nähere Angaben zu den unbekannten Personen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621-781424.

Weiterhin rät die Polizei, keine unbekannten Personen Zutritt in die Wohnung zu gewähren und zudem sofort die Polizei zu verständigen.

