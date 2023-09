Betrunkene Autofahrer verursachen mehrere Unfälle im Landkreis Gotha

Gotha. Zwei Autofahrer haben in Gotha und Friedrichroda mehrere Unfälle verursacht. Beide waren stark alkoholisiert.

Ein 30-Jähriger hat am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem blauen Skoda gleich mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei beschädigte er im Bereich der Bürgeraue und der Waltershäuser Straße drei weitere Autos.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach der jeweiligen Kollision ungehindert fort. Einer der Geschädigten folgte dem Fahrzeug und gab der Polizei den Aufenthaltsort des Fahrers bekannt.

Der 30-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,79 Promille. Sein Führerschein wurde noch vor Ort eingezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 7500 Euro.

Gegen den Skoda-Fahrer wurde Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Betrunken durch die Innenstadt von Friedrichroda

Auch in Friedrichroda hat ein betrunkener Autofahrer hohen Sachschaden verusacht. Er stieß am Freitag gegen 23 Uhr mit seinem Audi zunächst gegen ein abgestelltes Fahrzeug, kollidierte anschließend mit einem Lichtmast und fuhr beinahe noch in der Schaufensterscheibe eines Geschäfts.

Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Schlangenlinien fort. Die Polizei fand ihn in seiner Wohnung in Friedrichroda. Ein Alkoholtest des 58-jährigen Fahrers ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.