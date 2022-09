Betrunkene Autofahrerin flüchtet nach Unfall und schläft am Steuer ein

Georgenthal. Die 56-Jährige hatte in Georgenthal einen Unfall verursacht und war anschließend geflüchtet.

Bereits am Freitagabend ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass ein Auto in Georgenthal einen Unfall verursacht und dessen Fahrer im Anschluss das Weite gesucht hatte. Die Polizei konnte noch am selben Abend das Auto ausfindig machen. In ihm saß noch die 56-jährige Fahrerin, die am Steuer eingeschlafen war. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,53 Promille. Der entstandene Unfallschaden wird laut Polizei auf 3500 Euro geschätzt. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

30-jähriger Autofahrer hatte 2,56 Promille intus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein Zeuge der Polizei, dass er in Georgenthal ein Auto mit erheblichen Schäden gesehen habe, das gerade von dessen Fahrer abgestellt wurde. Die vier Insassen hätten sich dann in unbekannte Richtung entfernt. Die eingesetzten Polizisten stellten das Auto und kurze Zeit später auch dessen 30-jährigen Fahrer fest. Der Mann hatte laut Alkoholtest 2,56 Promille intus. Einzig die mögliche Unfallstelle war nicht zu ermitteln. Schlussendlich stellte sich heraus, dass der 30-Jährige vor mehr als einem Jahr in einen ähnlichen Sachverhalt verwickelt war und ihm deshalb das Autofahren verboten wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

