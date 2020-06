Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkene verletzt drei Polizisten leicht - Im Krankenhaus beleidigt, gespuckt und geschlagen

Spritzfahrt mit Lieferfahrzeug endet mit Anzeigen

Am Samstagabend lieferte ein 29-jähriger Mann in Gotha für einen Imbiss Speisen aus und stellte daher den genutzten VW Polo in der Clara-Zetkin-Straße ab. Den Fahrzeugschlüssel ließ er im Wagen zurück, so dass sich ein 41-Jähriger dachte, mal eine Runde mit dem Pkw drehen zu können. Er setzte sich in den Wagen, startete ihn und kollidierte zunächst mit einem als Begrenzung dienenden Stein. Im Anschluss fuhr er das Fahrzeug auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes und begab sich zurück zur Stelle, von wo aus er die Fahrt gestartet hatte, um dem Pizzaboten den Schlüssel zurück zu geben. Dieser informierte die Polizei, die nun gegen den 41-jährigen Mann wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Verbotenes Einhandmesser

Bei der polizeilichen Kontrolle eines 38-jährigen Mannes in der Ernst-Thälmann-Straße in Walthershausen fanden Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen gegen 1.55 Uhr ein sogenanntes Einhandmesser. Dieses wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Betrunkene Frau widersetzt und verletzt drei Polizisten leicht

Zu erheblichem Widerstand kam es am Samstag gegen 16:30 Uhr in der Kindermannstraße in Gotha durch eine 51 Jahre alte Frau. Auf Grund von Hinweisen wollte eine Streifenwagenbesatzung die Frau kontrollieren, da der Verdacht bestand, dass sie unter unter Alkoholeinfluss mit einem VW gefahren war. Zunächst öffnete die Frau ihre Wohnungstür nicht und als sie es dann doch tat, wurden die Polizisten sofort attackiert und beleidigt.

Mit Hilfe weitere Einsatzkräfte konnte die Frau schließlich überwältigt und zum Inspektionsdienst Gotha gebracht werden. Ein passiver Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis, so dass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Nachdem sich die Frau beruhigt hatte, konnte sie die Dienststelle am frühen Abend wieder verlassen. Bei dem Einsatz wurden neben der 51-Jährigen auch drei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen die Frau wird nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Im Krankenhaus beleidigt, gespuckt und geschlagen

Weil er das medizinische Personal im Gothaer Krankenhaus beleidigte, bespuckte und auch schlug, wurde die Polizei am späten Freitagabend zur Hilfe gerufen, um den 33-jährigen Mann zu bändigen. Da sich der erheblich alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ und seine Aggressionen auch gegen die Polizisten richtete, wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen den Randalierer wurde eine Anzeige gefertigt.

Bei Unfall verletzt - Tausende Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Samstagmittag in der Enckestraße in Gotha. Ein 51-jähriger VW-Fahrer fuhr mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Enckestraße in Richtung Europakreuzung und übersah dabei einen 78-jährigen Chrysler-Fahrer, welcher die Straße mit seinem Pkw aus Richtung Mühlgrabenweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Beide Fahrer sowie eine 53-jährige Mitfahrerin im VW wurden leicht verletzt.

Weinflaschen gestohlen

Bis zu 16 Weinflaschen stahl ein noch unbekannter Dieb aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Bürgeraue in Gotha. Die Tat geschah zwischen Donnerstag, dem 11. Juni, und Samstag, dem 13. Juni. Der Gesamtwert der Flaschen wurde auf ca. 50 bis 80 Euro geschätzt.

Hier lesen Sie weitere Polizeimeldungen für Thüringen