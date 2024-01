BMW-Fahrer ist in Gotha mit fast drei Promille unterwegs

Wutha-Farnroda Ein betrunkener Autofahrer ging der Polizei in Gotha ins Netz. Seine Autoschlüssel musste der 29-Jährige direkt abgeben.

Einem 29-jährigen Autofahrer hat eine Spritztour in Gotha ein Strafverfahren eingehandelt. Der Mann war in der Nacht von Montag zu Dienstag mit seinem BMW in der Kreisstadt unterwegs. Dann geriet er in eine Verkehrskontrolle.

Wie die Polizei mitteilte, habe ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,8 Promille gezeigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

