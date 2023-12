Betrunkener Fahrer fährt gegen Hauswände - zwei Schwerverletzte

Waltershausen Gegen mehrere Hauswände fuhr am Sonntagmorgen in Waltershausen ein betrunkener 33-Jähriger mit seinem Auto. Er und sein Beifahrer wurden schwer verletzt.

Ein betrunkener Fahrer ist in Waltershausen (Landkreis Gotha) mit seinem Auto gegen mehrere Hauswände geprallt. Er und sein Beifahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr der 33-jährige Fahrer am frühen Sonntagmorgen mit zu hoher Geschwindigkeit. Nach dem Unfall wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 2,53 Promille festgestellt. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Zudem wurden die Hauswände den Angaben zufolge stark beschädigt. Laut Polizei erwarten den 33-Jährigen unter anderem Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. Er muss seinen Führerschein abgeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.