Betrunkener greift nach Familienstreit in Gotha Polizei an – Automatenknacker auf frischer Tat ertappt

Die Meldungen der Polizei für Gotha und Umgebung.

Betrunkener greift Polizisten an

Am Samstag gegen 18.40 Uhr kam es zu einer Familienstreitigkeit zwischen einem Mann, einer Frau und der Mutter des Mannes. Zwei eingesetzte Funkwagen wollten den Streit in der Wohnung schlichten.

Der Mann und dessen Mutter waren laut Polizei stark alkoholisiert. Vermutlich aufgrund der Sprach- und Verständigungsprobleme war der Mann nicht zu beruhigen.

Am Ende griff der 29-jährige die Polizeibeamten an und wurde in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht bei der Polizei, und es erwartet ihn nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Schlägerei auf Hauptbahnhof in Gotha

Am Freitag wurde die Polizei zu einer Schlägerei in Gotha am Hauptbahnhof gerufen. Vier Funkwagen trafen kurz darauf vor Ort ein. Letztlich stritten sich zwei Männer um eine Frau. Die Beamten konnten das Wer-mit-wem aufklären. Am Ende bekamen beide eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Automatenknacker auf frischer Tat ertappt

Am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei Gotha, dass zwei Personen sich in der Goldbacher Straße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Zwei Streifenwagen eilten vor Ort und konnten beide Täter stellen. Die Polizei Gotha hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Erfurt und dem Erfurter Amtsgericht die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch bei Sportverein

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in ein Nebengelass einer Sporthalle in der Dirk-Kollmar-Straße informiert. Der Einbrecher brach die Eingangstür auf und entwendete elektronische Geräte und fünf Basketball-Trikotsätze im Wert von 5000 Euro. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise.

Betrunkener Autofahrer rollt rückwärts gegen anderes Auto

Am Freitagabend befuhren ein 58-jähriger VW-Fahrer und ein 25-jähriger VW-Fahrer die Burgstraße in Waltershausen. An einem Berg wurde der 58-Jährige immer langsamer und blieb schließlich stehen. Der 25-Jährige hielt hinter dem Fahrzeug an. Kurz darauf rollte der erste Pkw rückwärts und kollidierte mit dem dahinter stehenden Fahrzeug.

An beiden Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest beim älteren Fahrzeugführer brachte einen Wert von 2,29 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

