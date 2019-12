Bei Music in Motion trafen klassische Musik der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und Sport aus Vereinen des Landkreises Gotha in einer einzigartigen Kombination zusammen, hier die Bauchtanzgruppe des Mehrgenerationenhauses Gotha.

Bewegende Momente mit Orchester-Musik

Was haben wir für ein buntes Sportvereinsangebot in Gotha – und was für ein wunderbares Sinfonieorchester! Staunend stellte das am Samstagabend in der Turnhalle der Herzog-Ernst-Gesamtschule in Gotha so mancher Besucher fest, der bisher nur das eine oder das andere kannte. Denn bei „Music in Motion“ begleitete die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach mit klassischer und Filmmusik Darbietungen von Mitgliedern aus Sportvereinen der Stadt und des Landkreises Gotha.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal diese Verbindung von Sport und Musik mit den Rockets-Basketballern in Erfurt in der Messehalle präsentiert haben, wollten wir dieses Projekt dieses Jahr in Gotha mit lokalen Sportvereinen umsetzen“, erklärte Michaela Barchevitch, Intendantin der Thüringen-Philharmonie. „Im Frühjahr haben wir das mit dem Kreisjugendring und dem Kreissportbund besprochen, und viele machten mit.“ Schritt für Schritt sei das Programm entworfen, die passende Musik ausgewählt worden. „Ich bin beeindruckt, welch wundervolle Choreografien entstanden sind und mit wie viel Liebe zum Detail sich alle vorbereitet haben“, betont die Intendantin. Nicht vergessen werden dürften die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund. Projekt wird überBundesprogramm gefördert Bei Music in Motion sorgten die Gothaer Kunstradsportler für Begeisterung. Foto: Lutz Ebhardt Mario Oehme, Paralympic-Olympiasieger im Bogenschießen, eröffnete mit einem Treffer auf einen Gong den unterhaltsamen Abend. Die Devilz Cheerleader zeigten Akrobatik, die Bauchtänzerinen aus dem Gothaer Mehrgenerationenhaus schwebten übers Parkett, zwei Musiker der Philharmonie spielten im Takt Tischtennis, kleine Turner aus Schönau vor dem Walde flitzten über Bänke und Balken, die Kunstradfahrer aus Gotha sorgten für Staunen, aber auch Geräteturner, Schachspieler, Seesportler und Tänzer des FSV Gotha hatten ihren Auftritt. Alle wurden sie begleitet von der Thüringen-Philharmonie, die unter der Leitung von Charles Olivieri-Munroe musizierte. Patrick Rohbeck führte als Moderator gekonnt durchs Programm und vermittelte Wissen zur Musik und zum Sport. Er sei passionierter Passivsportler, ließ er wissen. Das olympische Motto laute zwar, dabei sein ist alles, doch für Musiker, die zum Beispiel in der Thüringen-Philharmonie spielen wollen, reiche das nicht. „Sie müssen sehr gut sein auf ihrem Instrument. Sie müssen einen Wettbewerb gewinnen, um einen Platz in einem Orchester zu erhalten.“ Mitglieder des Vereins „Art der Stadt“ sorgten für die Beleuchtung. „Und wir haben uns um die Koordination, um Bühnentechnik, Requisiten und Catering gekümmert“, nannte Falko Zenker, Sozialarbeiter beim Kreisjugendring, weitere Aufgaben. Das Projekt „Music in Motion“ wird durch das Bundesprogramm „Exzellente Orchesterlandschaft“ seit 2017 gefördert. „Wir würden es nächstes Jahr gern fortsetzen, auch wenn wir keine Förderung mehr bekommen“, sagt Michaela Barchevitch, „denn es ist auch für unsere Musiker etwas Besonderes.“ Ohnehin würden sowohl das Orchester als auch die Vereine von diesem Projekt profitieren, zeige es doch die Vielfalt in der Gothaer Sport- und Kulturlandschaft und mache neugierig aufeinander. „Schon in der Antike wussten die Menschen, dass Körper und Seele gleichermaßen Pflege brauchen, und genau das ermöglichen wir mit unserem Projekt.“