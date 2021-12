Bewohnerin überrascht Dieb in Gotha

Gotha Umfangreiche Fahndung der Polizei.

Dienstagmorgen brach ein bislang unbekannter Mann in ein Haus in der Weimarer Straße in Gotha ein. Die Bewohnerin des Hauses überraschte jedoch laut Polizei den Unbekannten gegen 6 Uhr in den Kellerräumen.

Der schwarz gekleidete Mann mit Stirnlampe und Rucksack flüchtete daraufhin und entwendete lediglich eine Kamera. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Mann nicht aufgegriffen werden.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0285693/2021) entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen