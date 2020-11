Bienstädt im Fernsehen

Bienstädt. Der MDR dreht in dem Ort die Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“. Zu dieser Zeit lohnt sich das Einschalten.

Um eine Folge der Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“ aufzunehmen, war ein Drehteam des Mitteldeutschen Rundfunks in Bienstädt unterwegs. Die Sendung wird am Sonntag, 29. November, 9 Uhr ausgestrahlt. Bereits einen Tag zuvor steht die Folge in der ARD-Mediathek bereit. Protagonist des Kurzfilms ist unter anderem Gemeindearbeiter Mario Gräfenstein, der von den Bienstädter Zapfenfressern erzählt und die alte Feuerwehrspritze zeigt.