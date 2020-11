Das Fahner-Dorf Bienstädt rückt am Sonntag, 29. November, 9 Uhr im MDR-Fernsehen in den Fokus, wenn es heißt: „Unser Dorf hat Wochenende“. Dieses Mal gibt’s Landleben in vielen Geschichten und Facetten aus Bienstädt.

In Bienstädt, nordwestlich der Landeshauptstadt Erfurt am Südostrand der Fahner Höhe gelegen, ist coronabedingt nicht so viel los, wie sonst. Was die Bienstädter dennoch auf die Beine stellen, will die Reportage beleuchten. Von Instandsetzung der alten Feuerwehrspritze bis Baumpflanzaktionen reiche das Spektrum, so David Dienemann von den Fernsehmachern.