Bieter für Glüso-Werk gesucht

Die brachliegende Fläche des ehemaligen Glüso-Werkes soll bebaut werden. Am 29. August endet das Auswahlverfahren für die Bieter.

Tambach-Dietharz. Für das Grundstück des ehemaligen Glüso-Werkes in Tambach-Dietharz werden jetzt Bieter gesucht.

Am 29. August endet das Auswahlverfahren der ersten Verfahrensstufe für das ehemalige Glüso-Grundstück in Tambach-Dietharz. Wie Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) bestätigte, sollen anhand der eingereichten Projektskizzen die Bieter benannt werden, die in die nächste Runde kommen.

Nach dem Rückzug der Diakonie, die dort einen Kindergarten bauen wollte, startete die Stadt eine weitere Ausschreibung für das Glüso-Grundstück.