Bilanz und Gemütlichkeit

Es ist bei den Freiwilligen Feuerwehren so üblich, dass sie zu Beginn eines Jahres Bilanz über das Vorjahr ziehen. In der Regel fasst der Wehrleiter das Geschehen zusammen, insbesondere, was die Zahl und die Art der Einsätze angeht. Es wird aber auch bewusst gemacht, wie viele Stunden in die Ausbildung investiert worden sind.

Gab es Probleme, werden die genauso diskutiert wie schöne gemeinsame Erlebnisse, sei es nun die Übergabe neuer Technik oder die gelungene Renovierung des Schulungsraumes. Zudem kommen der Jugendfeuerwehrwart und – wenn es einen Feuerwehrverein gibt – auch dessen Vorsitzender zu Wort. Das geschieht zügig, denn das Zusammensein endet nicht mit dem Schlusswort auf der Tagesordnung. Mit Speis und Trank klingt solch ein Versammlungsabend meist gemütlich aus.

Treffen sich die Feuerwehren dazu in der Regel in ihrem Gerätehaus, so geht die Feuerwehr Bad Tabarz einen anderen Weg. Sie bleibt nicht mal im eigenen Ort, sondern wird am kommenden Samstag, 29. Februar, in einem Gasthaus in Winterstein Bilanz ziehen. Sie verbindet das gleich mit einem Feuerwehrball – allerdings in Dienstkleidung, wie die Einladung für die Kleiderordnung vorgibt.