Auf Schloss Tenneberg in Waltershausen werden Bilder des Ruhlaer Hobbykünstlers Ernst Willi Beier gezeigt.

Bilder aus der Heimat auf Schloss Tenneberg in Waltershausen

Waltershausen. Zur Erinnerung an einen Ruhlaer Hobbykünstler gibt es eine Ausstellung. Aquarelle, Porträts und Skizzen sind dabei zu sehen.

Aquarelle, Skizzen und Modelle des Hobbykünstlers Ernst Willi Beier sind ab Freitag, 20. Oktober, in den Ausstellungsräumen von Schloss Tenneberg in Waltershausen zu sehen. Die Vernissage wird um 11 Uhr von Museumsleiter Mike H. Raimann eröffnet.

Gezeigt wird ein Querschnitt der Arbeiten des Ruhlaer Künstlers Ernst Willi Beier (1912-1980). Beier war als Dekorationsmaler tätig und widmete sich der Malerei. Seine Motive drehen sich um Ruhla, Waltershausen und den Thüringer Wald.

Beier malte nicht nur mit Aquarellfarben, sondern auch in Öl und mit Bleistift. So sind auch zahlreiche Porträtbilder in der Ausstellung zu finden.

Die Bilderausstellung kann bis zum 31. März 2024 im Schloss Tenneberg besichtigt werden.