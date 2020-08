Monika Wilde stellt in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal ihre Malerei aus (Archiv-Foto).

Schnepfenthal. Die Ausstellung wird am Samstag eröffnet. Fotos des Naturschutzbundes und von Lutz Ebhardt sind bis Mitte September zu sehen.

Bilder von Monika Wilde in Schnepfenthal

Am Samstag, 11 Uhr wird in der GutsMuths-Gedächtnishalle eine Sonderausstellung mit Bildern von Monika Wilde (Foto) eröffnet. Damit werde auch der 80-jährige Geburtstag der Gothaerin gewürdigt, sagt Kamen Pawlow, Leiter der Gedächtnishalle. Die Vernissage werde wegen der Hygienebestimmungen vorm Museumseingang vollzogen. Danach könne man einzeln und mit Maske in die Ausstellung gehen.