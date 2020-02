Bildungsträger bündeln Kräfte in Gotha

Bekannt wurde das VHS-Bildungswerk in Gotha jüngst durch die Restaurierung historischer Straßenbahnwagen der Thüringer Wald- und Straßenbahn. Seit den neunziger Jahren ist es ein in der Kreisstadt etabliertes Aus- und Weiterbildungszentrum und betreibt in der Gleichenstraße 48 ein soziales Möbelzentrum.

Die Gothaer Niederlassung gehört zur gemeinnützigen VHS-Bildungswerk GmbH mit Hauptsitz in Magdeburg. Insgesamt hat es 27 Standorte in Ostdeutschland. Die Abkürzung VHS hat nur sehr indirekt mit der Volkshochschule zutun. Die ehemalige Gründungsmutter im Jahr 1990 war ein Bildungswerk niedersächsischer Volkshochschulen.

Metallberufe von der Pike auf erlernen

Das VHS-Bildungswerk mit Schwerpunkt in der Aus- und Weiterbildung im technischen Bereich bildet nun offiziell seit dem 1. Januar 2020 eine wirtschaftliche Einheit mit dem GFU (Institut für Berufliche Bildung Gemeinnützige GmbH) mit Sitz unmittelbar am Hauptbahnhof Gotha. Das GFU hat einen Schwerpunkt beim Thema Logistik. Da Logistik gerade in den produzierenden Bereichen in der Kette der Wertschöpfung der Metall- und Elektrotechnik wichtig ist, lag es nahe, beides zu verbinden, teilt das unter dem Namen VHS-Bildungswerk vereinigte Unternehmen mit.

Mit der Vereinigung geht auch eine Umorganisation der Standorte einher. Die Niederlassungsleitung des VHS-Bildungswerkes in Thüringen wird zur Zeit in die Gothaer Bahnhofstraße 20 verlagert. Die Werkstätten, die Schulungsräume und das Sozialkaufhaus bleiben in der Gleichenstraße 48. Dies ist auch der offizielle Sitz des gemeinsamen Standortes in Gotha.

Zugleich wird im ersten Quartal 2020 umfangreich in neue Ausbildungstechnik investiert. Dazu zählt neben computergesteuerter Zerspanungstechnik auch ein 3D-Drucker. Lehrausbilder, wie Carlo Peter, bilden sich derzeit darin weiter, diesen in der Ausbildung zu nutzen. Dennoch steht auch ein umfangreich ausgestatteter Maschinensaal mit traditionellen Bohr-, Dreh- und Fräsmaschinen zur Verfügung. Die Ausbilder legen Wert darauf, dass die Metallberufe von der Pike auf erlernt werden.