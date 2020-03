Friemar. Bienstädts bisherige ehrenamtliche Bürgermeisterin tritt die Nachfolge von Arndt Schulz in der Verwaltungsgemeinschaft an.

Birte Kalmring zur VG-Chefin der Nesseaue ernannt

Birte Kalmring ist zur Chefin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nesseaue ernannt worden. Ab 1. April soll sie als neue Gemeinschaftsvorsitzende der VG Nesseaue im Osten des Landkreises Gotha das Amt übernehmen, kündigt Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes an.

Landrat Onno Eckert (SPD) hat die bisherige ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bienstädt am vergangenen Freitag auf die Dauer von sechs Jahren dazu ernannt. Die 44-Jährige ist am 16. März von der Gemeinschaftsversammlung gewählt worden. Sie folgt auf Arndt Schulz, der die Geschicke der VG mit Sitz in Friemar von 2010 an leitete und zum Jahresende 2019 in den Ruhestand gegangen ist. Als stellvertretende Gemeinschaftsvorsitzende hat Birte Kalmring in der Zwischenzeit die Geschäfte schon kommissarisch geführt.

Zur Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue zählen insgesamt neun Gemeinden zwischen Tüttleben und Zimmernsupra mit derzeit knapp 5700 Einwohnern. Die Berufung von Birte Kalmring sei auch ein Indiz für den weiteren Fortbestand der VG. Im Zuge der Debatte um eine Gebietsreform in den Jahren 2017 und folgende hatten einige Mitgliedsgemeinden einen Wechsel zu Nachbar-Kommunen in Erwägung gezogen. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede.