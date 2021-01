Bis an Luisenthals Grenze wird beräumt

In zwei Schichten arbeiten die Mitarbeiter des Ohrdrufer Bauhofes. Täglich, auch an den Wochenenden, sind sie mit ihren Fahrzeugen in der Stadt unterwegs und schieben die Straßen und öffentlichen Plätze von Schnee frei.

Vier Fahrzeuge seien ständig in der Garnisonsstadt unterwegs, bestätigt Chris Maternowski, Werkleiter des Eigenbetriebs Stadtwirtschaft Ohrdruf (SWO).

Zufahrt zum Waldhotel muss auch geräumt werden

Doch nicht nur für die Ohrdrufer Straßen und Plätze sind die SWO-Mitarbeiter zuständig, sondern auch für den Winterdienst in den Ortsteilen Gräfenhain, Wölfis und Crawinkel. „Wir beräumen auch bis zum Bahnübergang in Luisenthal, denn dort stehen Wohnhäuser auf Ohrdrufer Gemarkung“, sagt Chris Maternowski. Zudem ist die Stadtwirtschaft auch für die Zufahrt zum Waldhotel Berghof in Luisenthal verantwortlich. Dieser ist zwar durch den Lockdown derzeit geschlossen, doch müsse die Auffahrt zum Hotelgelände trotzdem beräumt werden. Die Bundesstraße 247 wird vom Ohrdrufer Eigenbetrieb nicht bedient.

Geräumt und gestreut wird ab 4.15 Uhr

Die Mitarbeiter sind ab 4.15 Uhr mit ihren Räum- und Streufahrzeugen im Einsatz. Bis zum Berufsverkehr sollten die meisten Straßen in der Stadt und den Ortsteilen von Schnee und Eis befreit sein. Doch sind die Stadtwirtschaftler auch in den Mittagsstunden unterwegs, vor allem dann, wenn die Witterungsverhältnisse umschlagen. Zu den Aufgaben gehören auch die Parkplätze am Schloss Ehrenstein, am Technischen Denkmal Tobiashammer, die Bushaltestellen sowie der Marktplatz am Ohrdrufer Rathaus, Kindergärten und Schulen. Für die Gehwege sind die Hauseigentümer zuständig, so der Werkleiter.

Salz wird vorwiegend an Kreuzungen eingesetzt

Auf dem Gelände der Stadtwirtschaft stehen für das Streugut zwei Silos bereit, die gut befüllt sind. Salz wird vorwiegend an Kreuzungsbereichen eingesetzt. Für das Spuren der Loipen sind Maternowskis Mitarbeiter nicht zuständig. Das machen beispielsweise in der Gemeinde Luisenthal die Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofes.