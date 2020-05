Bislang sterben 25 Menschen im Kreis Gotha an Covid-19

Unverändert bei 278 lag am Montag die Zahl der Menschen, die sich im Landkreis Gotha seit Beginn der Epidemie mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das teilte das Landratsamt mit. Allerdings sind inzwischen 25 Erkrankte an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, ein Mensch mehr als am Vortag. 185 Infizierte gelten als genesen, genauso viele wie am Sonntag. Krank sind momentan noch 68 Personen. Davon werden zurzeit 23 in Krankenhäusern behandelt.