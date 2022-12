Fragen Sie Professor Schunk zu Blutspuren am Körper

Wenn ohne Grund Nasenbluten oder blaue Flecken auf der Haut auftreten, gibt es dafür mehrere Gründe. Es kann durch eine Blutgerinnungsstörung oft auch durch Medikamente wie Aspirin, ASS, Warfarin, Corticosteroide und andere ausgelöst worden sein.

Aber auch Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsstoffe wie Gingko, Ingwer, Fischöle und Knoblauch können bei einer bestimmten Empfindlichkeit eine Blutstörung bei manchen Menschen verursachen. Auch wenn man es nicht denkt, bei einem Mangel an Vitamin C, K und B 12, Folsäure oder Bioflavanoiden können ebenfalls Blutflecken auf der Haut entstehen.

In seltenen Fällen wird man durch Hämatome auf systemische Krankheiten aufmerksam wie etwa Leukämie, ein Non-Hodgkin-Lymphom oder eine Thrombopenie (eine Verminderung der Thrombozyten im Blut).

Länger anhaltende oder immer wiederkehrende Hämatome, ganz egal ob sie größer oder kleiner sind, sollten stets ein Anlass für einen besuch beim Arzt und eine ärztliche Abklärung sein.

Blutansammlungen in Körperhöhlen werden vom Arzt punktiert, wenn sie nicht vom Körper resorbiert werden. Doch es gibt einige Hausmittel: Hämatome kann man durch kalte Umschläge zum schnellen Rückgang bringen, am 1. Tag kühlt man jede Stunde 15 Minuten lang. Am besten lagert man das betroffene Körperteil (meist Arme und Beine) in Herzhöhe, damit das Blut nicht staut und besser abfließen kann.

Einen Bluterguss sollte man nicht immer als harmlos ansehen. Er ist immerhin ein Körpersignal. Der Körper sendet Signale aus, um auf sich aufmerksam zu machen.

Wir sollten sie wahrnehmen mit allen unseren Sinnen, ihre Entwicklung verfolgen und sie unter Einbeziehung des Arztes unseres Vertrauens einordnen, um keine inneren Ängste aufkommen zu lassen oder sich womöglich darin zu vergraben. Das wäre exakt der falsche Weg.