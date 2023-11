Blaulicht-Party für Rettungskräfte aus dem Landkreis Gotha

Günthersleben-Wechmar. Rettungskräfte aus dem Landkreis Gotha zusammenbringen: Der Verein ReTTop organisiert das mit der Blaulicht-Party.

Unter dem Motto „Im Notfall will ich wissen, mit wem ich arbeite“ hat der Verein „ReTTop“ nach langer Corona-Pause wieder eine Party für Angehörige der Rettungsdienste und der Feuerwehr organisiert, auch Blaulicht-Party genannt.

Sie beginnt am Freitag, 3. November, um 20 Uhr im Saal des Bürgerhauses in Günthersleben-Wechmar am Friedrich-Seitz-Weg 1. Als Eintritt wird eine Spende von 5 Euro erwartet. Eintrittsbändchen können unter Telefon: 0151 / 54796962 und 0152 / 22845159 beim Organisationsteam bestellt werden.

Der Feuerwehrverein Günthersleben kümmert sich um Speisen und Getränke. „ReTTop“ ist ein Verein, der sich der Optimierung des Rettungsdienstes im Kreis Gotha verschrieben hat.