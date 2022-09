Blechbläserquintett Classic Brass spielt in Wölfis

Wölfis . Blechbläserquintett präsentiert das Programm „Magical Music“ in der Kirche St. Crucis.

Magische Momente am Wochenende in Sicht: Am Samstag, 17. September. um 19 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit Classic Brass in Wölfis. Zum dritten Mal ist das weit gereiste Blechbläserquintett dort in der Kirche St. Crucis zu erleben.

Es will die Zuhörer mit dem Fanfaren-Rondeau aus der ersten „Suite de Symphonies“ des Versailler Hofkomponisten Jean-Joseph Mouret begrüßen. Die fünf Musiker aus Deutschland und Ungarn präsentieren in ihrer mittlerweile 13. Konzertsaison das Programm „Magical Music“, eine Auswahl von berühmten Kompositionen namhafter Meister.

Das vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet Ensemble, hat seitdem über 900 Gastspiele bestritten und kann neun CD-Produktionen vorzuweisen.

Karten zu 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es im Buch- und Elektrohandel Boxberger Wölfis, in der Buchhandlung Am Bachhaus in Ohrdruf, in der Euchler-Buchhandlung Gotha (Waltershäuser Straße 10), im Landhauch-Vintage Georgenthal, in der Tourist-Information Tambach-Dietharz, in der Salzmann-Buchhandlung Waltershausen, in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.reservix.de sowie unter www.classicbrass.de.