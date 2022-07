Giuliano Jäger (von links), Steffen Dziubek, Michael Regensburger und Marcus Weiß haben für ihre Abschlussarbeit an der Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Gotha die Schenke in Großrettbach untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt, das sie am Donnerstagabend präsentierten.