Blickwinkel des Herzens – Sehen jenseits der Optik

Schulpfarrer Clemens-Michael Kluge aus dem Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf beschreibt Sehen im Zeichen des Advents.

Worauf schaue ich? – Wenn Sie diesen Artikel lesen, schauen Sie mit Ihren Augen auf diese Zeilen. Manche von Ihnen werden dabei wie ich eine Brille brauchen oder sie ohnehin tragen, manche bekommen das ohne hin. Wenn Sie Ihre Augen von diesen Zeilen aufheben, wird sich jeder und jedem von Ihnen ein anderes Bild bieten. Ihr Umfeld kommt in den Blick, vielleicht schweifen Ihre Augen auch weiter, aus einem Fenster, oder wo auch immer hin. Weitblick, sich verorten, wo man gerade ist und was sich ereignet, optisches Sehen.

Clemens-Michael Kluge ist Schulpfarrer im Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf. Foto: Clemens-Michael Kluge

Und sicher haben Sie auch schon die Redewendung „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ von Antoine de Saint-Exupéry gehört und sind mit der Formulierung vertraut, dass man auch mit dem Herzen sehen kann, nicht optisch natürlich, aber eben doch wahrnehmend, mit gedanklichem Inhalt befasst seiend. Worauf schaue ich? – Dieser Satz bekommt dann eine doppelte Bedeutung.

Man sieht nur mit dem Herzen gut

Natürlich spielt optisches Sehen dabei auch eine Rolle, aber nun kommt die Dimension des Herzens dazu, meine Gedanken, meine innere Aufmerksamkeit. Wo geht sie hin? Dieser Tage nehmen unsere Augen Krisen in den Blick, die uns schier überfordern. Man mag gar nicht mehr hinsehen und kann doch nicht wegschauen. Krieg in der Ukraine. Unvorstellbar grausamer Terror in Israel, unsägliches Leid in Gaza.

Andere Ereignisse füllen die Nachrichten und setzen unserem Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit angesichts dieser Dinge noch Weiteres obendrauf. Die Worte der Bibel über krisenhafte Zeiten thematisieren auch, dass diese Welt Grenzen hat, zeitliche Grenzen, Machtgrenzen, Grenzen der Systeme. Und wir Menschen sind immer schon Teil der Umbrüche, die sich ereignen und den Blick auf sich ziehen, bannen. Manchmal haben Menschen über den Ausgang aller Dinge dieser Welt spekuliert.

Nachrichten und Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit

Wenn optisches Sehen und Sehen mit dem Herzen gebannt sind, kommt auch Angst ins Spiel… Jesus weist einen anderen Weg: Wenn dies alles geschieht – sagt er – dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.

Dieses Aufsehen ist kein Wegschauen. Es ist ein sich mit dem Herzen in demjenigen aufschauend zu verankern, der uns Menschen zusagt, dass er uns zugewandt ist und bleibt. So sagt es der hebräische Gottesname: Ich bin immer da! Und so hat es Jesus selbst auch gesagt, bevor er in die göttliche Welt einging (Himmelfahrt): Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende!

Ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen sehr in diesen besonderen Zeiten und in diesem Advent einen Blick in Ihrem Herzen auf Gott hin, der Sie begleiten, stärken, aufbauen und auch trösten möge. Und vielleicht haben Sie in Ihren Gedanken auch Raum für ein Gebet für diese unsere Welt, die so im Argen liegt und ihre Menschen. So bleiben wir vertrauend und aufschauend dennoch dieser Welt und ihren Menschen zugewandt.

