Gotha. Gleich an zwei Orten in Gotha haben am Wochenende Unbekannte gewütet. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht aus.

Blinde Zerstörungswut: Unbekannte randalieren in Gotha

Blinde Zerstörungswut haben unbekannte Täter am Sonntag in den frühen Morgenstunden an gleich zwei Tatorten in der Innenstadt von Gotha walten lassen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter gegen 0.15 Uhr in einen Kindergarten im Mendelssohnweg ein und verwüsteten die Räumlichkeiten.

Der entstandene Schaden wird nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Kurz darauf wurde eine Schaufensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Margarethenstraße eingeschlagen. Der oder die Täter konnten auch hier unerkannt flüchten. Dort entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten ist nicht auszuschließen.

