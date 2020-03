Blinder Alarm am Landschaftshaus in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blinder Alarm am Landschaftshaus in Gotha

Mitunter wirken Einsätze der Feuerwehr nach außen spektakulärer, als sie tatsächlich sind. So zu erleben am Freitagabend am Landschaftshaus Gotha, als die Feuerwehr lange mit Blaulicht davor stand. Der Einsatz sei durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden, eine Meldung in der Feuerwache aufgelaufen, sagt Andreas Ritter, der Leiter des Brandschutzamtes Gotha, auf Nachfrage. An Ort und Stelle dauerte es geraume Zeit, bis der Sicherheitsdienst die Türen öffnete und die Kontrolle ergab, dass es sich um einen blinden Alarm gehandelt hatte.