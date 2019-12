Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blutiges Gemetzel vor der Burg Gleichen

Die Weihnachtszeit sollte ja eigentlich ein Fest des Friedens sein. Doch immer schon gab es gerade da auch Krieg und Gemetzel, Grauen und Verzweiflung. Das Gothaer Land war davon auch betroffen: Eine der berühmtesten Schlachten des Mittelalters wurde am Heiligabend vor den Toren der Stadt Gotha ausgetragen. Vor 930 Jahren, anno 1089, lagerte Kaiser Heinrich IV. mit seinem Gefolge bei Wandersleben, um die Burg Gleichen zu stürmen. Bereits seit 19 Wochen belagerte er diese schon. Wegen des bevorstehenden Weihnachtsfestes hatte der Kaiser jedoch einen Teil seiner Ritterschaft beurlaubt. Weitere Truppen entsandte er nach Quedlinburg zum Schutze der Kaiserin, die sich dort aufhielt.

So kam der Heiligabend. Es schneite leicht. Am Burgberg, am Kaffberg und am Hasenwinkel flackerten die Lagerfeuer zwischen den Zelten, von denen leichter Gesang zu hören war. Alles schien friedlich. Doch plötzlich stürmten vom Rhönberg her die Scharen der Gegner. Ein blutiges Gemetzel begann. Auf der Burg vernahm man den Kampfeslärm. Sogleich stürzte sich auch die Burgbesatzung in den Kampf gegen die kaiserlichen Truppen. Der Kaiser floh. Viele Todesopfer blieben, laut Überlieferung, auf dem Schlachtfeld zurück.

Ein weiteres Kriegsereignis zur Weihnachtszeit vollzog sich anno 1566. Der vom Kaiser geächtete Ritter Grumbach hatte in Gotha bei seinem Gönner Herzog Friedrich dem Mittleren Unterschlupf gefunden. Das führte letztlich dazu, dass Gotha mit der Festung Grimmenstein Kriegsgebiet wurde. Im Dezember jenes Jahres erschienen die ersten Belagerungstruppen unter Kurfürst August von Sachsen. In Gotha wurden entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen, weiteres Kriegsvolk in die Stadt geholt, die Wälle befestigt und Häuser in den Vorstädten abgerissen.

Der Belagerungsring wurde jedoch immer enger. Schließlich legte man die Waffen nieder und ließ die Belagerer in die Stadt. Die Festung Grimmenstein wurde nach der Niederlage geschleift, auch die Jacobskapelle beim Rathaus samt hohem Turm abgerissen. Grumbach und seine Kumpanen wurden im April 1567 hingerichtet, während der Herzog in die Verbannung gehen musste.

Auch in den folgenden Jahrhunderten war die Weihnachtszeit immer wieder Kriegszeit. Der Dreißigjährige Krieg, begleitet von Pest und Cholera, überzog das Land mit Elend. Weihnachten 1640 und 1642 lagerten Kriegshaufen in und um Gotha, plünderten, raubten, mordeten und brandschatzten.

Während des Siebenjährigen Krieges leuchteten am Heiligen Abend 1756 und 1760 auch nur die Lagerfeuer des Militärs. Später 1806, 1813 und 1815 waren es erneut keine friedlichen Weihnachten für das Gothaer Land. Auch die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert bescherten keine friedlichen Weihnachtsfeste.

Im Dezember 1914 feierten die Gothaer noch die Einnahme von Lodz, es gab sogar schulfrei. Doch Weihnachten 1915 kam der Krieg näher. Bereits im November wurden fleischlose Tage, dienstags und freitags, eingeführt. Nicht nur Lebensmittel wurden knapp, sondern auch Metalle. So gab die Stadt Anfang Dezember Eisengeld aus (Gold gab ich für Eisen). Infolge Kohlemangels wurde die Straßenbeleuchtung abgeschaltet, die Straßenbahn fuhr nur noch eingeschränkt, und Schulen wurden im Winter geschlossen. Alles hatte sich der Kriegswirtschaft unterzuordnen.