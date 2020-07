Blutspenden ist diesen Mittwoch in Gotha möglich.

Blutspende am Mittwoch in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blutspende am Mittwoch in Gotha

Blut kann am Mittwoch, 15. Juli, in Gotha, in der mhplus-Geschäftsstelle, Harjesstraße 12 gespendet werden. Das ist von 12 bis 14 Uhr möglich. Die Blutspendeaktion wird von Mitarbeitern des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH durchgeführt. Für alle Spender stehe ein leckeres Buffet bereit, teilt Service-Centerleiterin Andrea Bruschke wieder mit. Teilnehmer müssen einen gültigen Personalausweis/Reisepass mitbringen, sofern vorhanden ein Blutspenderpass.

Blutspende: Mittwoch,15 Juni, 12 bis 14.30 Uhr, Gotha, mhplus-Geschäftsstelle, Harjesstraße 12