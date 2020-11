Blutspende in Emleben abgesagt

Wie Gebietsreferentin Elfi Pfeifer vom Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH mitteilt, muss der Blutspendetermin in Emleben aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Dort sollte am Freitag, 27. November, im Bürgerhaus in der zeit von 17 bis 19.30 Uhr von den Spendern Blut abgenommen werden. Das Institut bittet die Spender um Verständnis. Wann der Termin nachgeholt werden soll, steht nicht fest.