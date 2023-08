In Gotha war ein Mann mit gebrochener Nase nicht sonderlich gut auf die Polizei zu sprechen. (Symbolbild).

Blutverschmierter Mann greift in Gotha Polizisten an

Gotha. Mit blutigem Gesicht taumelte am Samstagabend ein 24 Jahre alter Mann durch die Werner-Sylten-Straße in Gotha. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatten Zeugen die Beamten auf den Mann aufmerksam gemacht.

Die bei dem Mann eintreffende Polizeistreife sorgte jedoch nicht für Begeisterung. Er zeigte den Beamten zunächst den Mittelfinger, sei dann auf diese sogar losgegangen und habe sich weiteren Maßnahmen widersetzt. Ein Arzt attestierte dem Mann dann eine gebrochene Nase und Augenhöhle.

Wie er sich die Verletzungen zuzog, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Entsprechend sucht die Polizei Gotha Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0203285/2023 melden sollen. Den 24-Jährigen erwartet zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

