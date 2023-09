Ein Elfjähriger wurde bei einem Unfall in Gotha schwer verletzt. (Symbolbild)

BMW-Fahrer fährt elfjährigen Jungen an und verletzt ihn schwer

Ein Elfjähriger wurde bei einem Unfall in Gotha schwer verletzt.

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 80-jähriger BMW-Fahrer in Gotha die Straße Schützenberg in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz, als laut Polizei plötzlich ein Elfjähriger die Straße überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 11 Jahre alte Junge schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus.

