In Gotha darf in bestimmten Bereichen kein Feuerwerk gezündet werden. (Archivbild)

Silvester Böllerverbot in Gotha: Wo nicht geknallert werden darf

Gotha In Gotha herrscht wieder ein Verbot für Feuerwerkskörper. Verstöße werden mit saftigen Geldstrafen geahndet. Bei deren Verfolgung gibt es aber ein Problem.

Silvester ist nicht mehr weit und bei vielen Menschen steigt die Vorfreude darauf, es endlich wieder knallen zu lassen. In Gotha müssen sich die Menschen allerdings auch dieses Jahr wieder auf eine Einschränkung einstellen: Im Bereich um das Schloss Friedenstein ist Feuerwerk am 31. Dezember sowie am 1. Januar weitgehend verboten. Das teilte die Stadtverwaltung Gotha mit.

Der Bereich um Schloss Friedenstein wurde wie folgt eingegrenzt:

1. Im Norden/Nordosten:

Entlang der Friedrich-Jacobs-Straße, dem Siebleber Wall und dem Philosophenweg bis zur Einmündung in die Friedrichstraße.

2. Im Osten/Südosten

Von Einmündung Philosophenweg/Friedrichstraße entlang der Friedrichstraße bis zur Kreuzung Friedrichstraße, Parkallee, Bahnhofstraße und Schöne Allee.

3. Im Süden/Südwesten:

Von der Kreuzung Friedrichstraße, Parkallee, Bahnhofstraße und Schöne Allee entlang der Parkallee und Schloßplatz bis zur Einmündung der Lindenauallee.

4. Im Westen/Nordwesten:

Von der Einmündung Puschkinallee/Lindenauallee bis zur Friedrich-Jacobs-Straße.

Reste des Feuerwerks aus der Silvesternacht rund um Schloss Friedenstein in Gotha. (Archivbild) Foto: Christian Werner / Unbekannt

Verstöße werden mit bis zu 50.000 Euro geahndet

Angeordnet hat das Böllerverbot das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz. Demnach seien pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 verboten, hieß es in der Mitteilung der Stadt Gotha. Dazu zählt sämtliches klassisches Feuerwerk, das nur von volljährigen Personen erworben werden darf.

Erlaubt sind somit nur Feuerwerkskörper der Kategorie F1. Das sind Artikel die einen geringen Schallpegel haben und als geringfügig gefährlich eingestuft werden. Verstöße gegen diese Anordnung können mit Geldbußen mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Anfang 2023 fiel es der Stadt allerdings schwer, Verstöße zu verfolgen. Zuständig wäre eigentlich das Ordnungsamt. Da dieses aber in der Silvesternacht nicht im Einsatz ist, fällt das Böllerverbot unter die Zuständigkeit der Polizei. Die muss aber gleichzeitig das gesamte Stadtgebiet abdecken.

