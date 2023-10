Bombendrohung im Kreis Gotha: Eine Schule und ein Unternehmen werden geräumt

An einer Schule in Neudietendorf gab es am Freitag eine Bombendrohung.

Neudietendorf. An einer Schule im Kreis Gotha ist eine Bombendrohung eingegangen. Auch bei einem Busunternehmen ging ein Drohschreiben ein.

Eine Bombendrohung ist am Freitagmorgen am Von-Bülow-Gymnasium in Neudietendorf eingegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe die Schule ein Schreiben erhalten, welches derzeit geprüft werde. Die Schulleiterin habe die Schüler nach Hause geschickt. Das Gebäude wurde bisher nicht evakuiert. Weitere Informationen konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitteilen.

Laut Polizei ging auch bei einem Busunternehmen in Grabsleben ein Drohschreiben ein. Es werde geprüft, ob Zusammenhänge zu anderen regionalen und überregionalen Vorfällen beständen.

Wie die Polizei am Mittag informierte, seien das Schulgebäude, sowie Räumlichkeiten des Busunternehmens als auch die im Fahrbetrieb befindlichen Omnibusse durchsucht worden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würden keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Es komme derzeit zu keinen Einschränkungen für den Öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Gotha mehr. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und stehe in enger Verbindung mit der Polizei in Erfurt.

Am Freitagmorgen ist es ebenfalls zu mehreren Bombendrohungen in Erfurt gekommen. In den vergangenen Tagen wurden immer wieder Drohschreiben an Schulen und anderen Einrichtungen in ganz Thüringen geschickt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.